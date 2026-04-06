Россиянам назвали главные условия высокой пенсии

Россиянам назвали главные условия высокой пенсии
Самый надежный способ обеспечить себе высокую пенсию — работать в белую, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она посоветовала создавать подушку безопасности через систему добровольных пенсионных начислений.

«Работать в белую всю жизнь, то есть работать с белой зарплатой официально по трудовому договору. И по возможности создавать себе дополнительную подушку безопасности через систему добровольных пенсионных начислений», — сказала Бессараб.

По словам депутата, государство в этом помогает. Для тех, у кого зарплаты невысокие, предусматриваются самые большие выплаты. При этом для тех, у кого зарплаты больше, выплаты снижаются.

«В любом случае, самое первое, самое важное — это работать в белую», — подчеркнула Бессараб.

Ранее сообщалось, что граждане России могут докупать себе пенсионные баллы и стаж для увеличения размера пенсии после начала ее выплаты. В 2026 году минимальный взнос на эти цели составляет 71 525,52 рубля (основан на минимальном размере оплаты труда), он принесет 1,09 балла и год стажа. Верхняя планка платежа составляет 572 204,16 рубля — это 8,72 балла и год стажа.

Социальный фонд сообщил, что по итогам февраля 2026 года средний размер пенсии работающих и неработающих россиян превысил отметку в 25 тысяч рублей, что на две тысячи больше, чем годом ранее.

