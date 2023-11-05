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В стране и мире

Росрыболовство предрекло снижение цен на красную икру и горбушу

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Цены на горбушу и красную икру в России снизятся из-за объемов добычи рыбы и удачной лососевой путины.

Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков в беседе с РИА Новости.

«Потому что у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза», - отметил Шестаков.

Он уточнил, что рыбы действительно много, и стоит надеяться, что ретейлеры отреагируют и также опустят цены.

Ранее зампредседателя Рыбного союза Сергей Гудков уже рассказывал, что на фоне рекордного вылова лососевых, который стал вторым по величине за всю историю наблюдений, снизится цена на горбушу и икру. Снижение цен на красную рыбу на фоне рекордного вылова отметили уже в начале августа.

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Источник — lenta.ru
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