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В стране и мире

Российские военные получили новое оружие

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Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») передал российским военным новое оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Военные получили оружие в рамках выполнения гособоронзаказа. Холдинг передал ручные гранатометы ГМ-94, автоматические гранатометы АГС-30 и пистолеты-пулеметы ПП-2000. Специалисты провели тестовые стрельбы, контрольную проверку и откорректировали прицельные системы.

В организации уточнили, что гранатомет ГМ-94 стал востребованным среди военных в боях с окопавшимся противником, при штурмах. Автоматический гранатомет АГС-30 повышает огневую мощь мотострелков, однако сохраняет мобильность подразделений.

Для стрельбы ПП-2000 используются боеприпасы 9х19 миллиметров, включая бронебойные 7Н31. Модель предназначена для поражения живых целей и создания высокой плотности огня на дальностях до 200 метров.

В начале ноября в госкорпорации «Ростех» сообщили об увеличении производство танков в семь раз, производства некоторых боеприпасов — в 60 раз. Так, производство бронированных автомобилей увеличили в 4,5 раза.

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Источник — lenta.ru
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