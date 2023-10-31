Сетевое издание|18+|Вторник|31 окт 2023|14:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиян предупредили о риске начала новой эпидемии

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Если раньше передача оспы обезьян от человека к человеку считалась маловероятной и неэффективной, то теперь инфекция уже преодолела этот барьер.

В перспективе пары лет опасаться эпидемии нового вируса не стоит, но через какое-то время болезнь может распространиться в том числе и в России. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.

«Раньше оспа обезьян считалась эндемической, она редко выходила за свои пределы в Африке, хотя периодически случались завозные вспышки. Также предполагалось, что передача от человека к человеку неэффективна. Но теперь передача улучшилась, порог передачи от человека к человеку для инфекции был преодолен», — сказал иммунолог.

Несмотря на то, что, по его мнению, в перспективе ближайших пары лет эпидемия маловероятна, она возможна в перспективе. На это указывает, в частности, высокая заболеваемость среди людей, что создает условия для ускоренной эволюции.

«Эта инфекция хороша тем, что она не воздушно-капельная. Но контактна, ее можно передать даже через кожные покровы. Тем не менее, она не высокозаразная, необходим длительный, иногда травматичный контакт, так что это даже близко не сопоставимо с коронавирусом», — заметил Крючков.

На данный момент, как объяснил иммунолог, происходит эволюция и дозревание инфекции, что в перспективе может быть чревато эпидемией. Несмотря на то, что летальность при оказании медицинской помощи невысока, она может резко возрасти в случае массовой заболеваемости.

В июне этого года два случая заражения оспой обезьян были выявлены в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун. Отмечалось, что оба зараженных были изолированы. Заболевшими оказались мужчины в возрасте 43 и 29 лет.

В Таиланде отчитались о более 20 новых случаев оспы. Одному из пациентов помочь не удалось.

Первое заражение оспой обезьян было выявлено 7 мая 2022 года британца, который вернулся из Нигерии. После этого были зафиксированы заражения в США, Швеции, Испании, Израиле, Бельгии, ОАЭ.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте