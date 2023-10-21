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В стране и мире

Некурящим россиянам вновь предложили давать дополнительный выходной

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев вновь предложил давать дополнительный выходной некурящим работникам. Также он выступил с инициативой обязать компании компенсировать затраты сотрудников на спорт, указано в обращении Хамзаева на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, пишет РИА Новости.

«Установить в Трудовом кодексе дополнительный выходной день в месяц некурящим работникам — для мотивации людей бросить эту вредную привычку, которая также является причиной ожирения», — говорится в документе.

По мнению депутата Хамзаева, нужно обязать российские компании компенсировать затраты на фитнес и прочие спортивные занятия. Он предложил установить минимальный размер компенсации.

Султан Хамзаев уже выступал с инициативой о дополнительном отдыхе для некурящих. В июле 2021 года в письме премьер-министру Михаилу Мишустину он предложил рассмотреть возможность внести в Трудовой кодекс право для некурящих работников на дополнительные десять дней отпуска. Однако до обсуждения на законодательном уровне идея не дошла.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников дал советы россиянам, пытающимся бросить курить. Так, специалист рекомендовал курильщикам, которые хотят избавиться от вредной привычки, поменять образ жизни, избегать компании курящих людей и заниматься спортом.

Медик также посоветовал для отказа от курения на время перестать употреблять алкоголь, а также не есть острую и соленую пищу, которая усиливает желание закурить.

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Источник — lenta.ru
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