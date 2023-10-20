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В стране и мире

Пьяного 13-летнего россиянина прилюдно изнасиловали карандашом в день рождения

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В Вологодской области 13-летнего подростка прилюдно изнасиловали карандашом на вечеринке. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Как пишет издание, в 2022 году пострадавший отмечал с компанией свой день рождения, выпил алкоголь и уснул. Этим воспользовался его 16-летний знакомый, который спустил с мальчика штаны и с помощью карандаша надругался над ним.

По информации канала, старшему мальчику грозит до 20 лет лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Ранее в Санкт-Петербурге хоккеисты из подростковой команды изнасиловали 12-летнего одноклубника клюшкой.

По словам пострадавшего, после окончания тренировки он пошел в раздевалку, и за ним последовали 20 других игроков. Они начали кидать в мальчика мусор, а когда потерпевший сделал им замечание, то повалили на пол и надругались клюшкой. В больнице врачи диагностировали у ребенка травму прямой кишки.

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Источник — lenta.ru
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