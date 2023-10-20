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Элиссан Шандалович рассказал о новой выплате для педагогов Карелии за успехи учеников

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19 октября на заседании Законодательного собрания Карелии депутаты приняли во втором, окончательном чтении проект закона, направленный на расширение перечня форм материальной поддержки педагогов. Автором инициативы стал глава республики Артур Парфенчиков.

Законопроект предлагает выплачивать денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей педагогам, которые подготовили призеров и победителей заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также выпускников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене.

«Карельские учителя смогут получить первые выплаты уже в этом году - в качестве поощрения за успехи учеников, достигнутые с начала 2023-го. В случае если у одного педагога сразу двое учеников смогли, например, показать максимальные результаты на едином государственном экзамене, то такому учителю выплатят 200 тысяч рублей», - пояснил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

Ежегодно в Карелии победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников становятся до 5 старшеклассников, а максимальное количество баллов на ЕГЭ набирают до 25 выпускников школ республики.

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