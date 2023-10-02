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В стране и мире

В Карелии серьезные планы по развитию производства кормов для форели

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Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал о государственной поддержке инвесторов, реализующих импортозамещающие проекты в сфере аквакультуры.

«Все больше карельских форелеводов держат курс на импортозамещение, выбирают российские корма для выращиваемой рыбы и отечественное оборудование», - написал Элиссан Шандалович в соцсети по итогам посещения завода по производству кормов для форели в Петрозаводске.

Предприятие построила одна из крупнейших компаний Республики Карелии. Заместитель гендиректора завода сообщил парламентарию, что продукцию используют для собственных рыбоводных хозяйств, а также поставляют форелеводам региона. Практически все сырье отечественное.

Планы по развитию производства кормов для форели в республике серьезные. Уже есть участок под новое производство рыбных кормов мощностью 12 тысяч тонн, рыбоперерабатывающий завод и ферма по выращиванию малька в установках замкнутого водоснабжения.

Элиссан Шандалович отметил, что в Карелии инвесторы, реализующие проекты в сфере аквакультуры, могут возместить часть затрат на приобретение новой техники и оборудования, а также на разработку проектно-сметной документации на строительство ферм по выращиванию рыбы с УЗВ.

На 1 июля 2023 года субъектам рыбохозяйственного комплекса Карелии оказана государственная поддержка из бюджета республики в размере 10,3 млн рублей.

«Каждый рубль господдержки - это не просто дополнительный импульс для развития отрасли аквакультуры в Карелии, это вклад в импортозамещение, продовольственную безопасность нашей страны. Обязательно продолжим эту работу», - заключил спикер карельского парламента.

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