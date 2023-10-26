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В стране и мире

Председатель Заксобрания Карелии предлагает повысить ответственность кадастровых инженеров

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Профильный комитет Совета Федерации поддержал инициативу, с которой выступили депутаты Законодательного собрания Республики Карелия. В карельском парламенте разработали проект федерального закона, который предусматривает ответственность кадастровых инженеров за недостоверные сведения о схеме расположения земельного участка.

С таким предложением выступили вице-спикер Законодательного собрания республики Ольга Шмаеник, депутаты Леонид Лиминчук и Марина Гуменникова (фракция «Единой России»). Представил и поддержал инициативу в Совете Федерации сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

По мнению председателя карельского парламента Элиссана Шандаловича, вопрос является актуальным для немалого числа людей - не только в Карелии, но и во всей России. В адрес депутатов нередко поступают обращения о кадастровых планах, которые были составлены неверно.

Парламентарий отмечает, что зачастую человек заказывает профессионалу услугу, тратит деньги и время, но не застрахован от того, что его участок может захватить соседний или, например, пересечь водоохранную зону.

«Вопрос о качестве работы кадастровых инженеров встал в Карелии еще острее сейчас, когда жители получают бесплатные земельные участки. К сожалению, есть случаи, когда после проверки надзорных органов людям приходилось отказываться от уже выделенного участка. Уверен, наша инициатива найдет поддержку и в дальнейшем, а в российском законодательстве появится норма, которая сведет к минимуму число неприятных случаев. Повышение ответственности кадастровых инженеров - мера скорее профилактическая, чем репрессивная», - прокомментировал спикер Заксобрания Карелии.

Как отметили авторы законопроекта, результатом кадастровых работ наряду с межевым и техническим планами и актом обследования должна быть и схема расположения земельного участка. Также следует предусмотреть возможность исключения кадастрового инженера из саморегулируемой организации кадастровых инженеров в случае совершения ошибок при подготовке схемы и ответственность за недостоверность сведений схемы участка.

После одобрения профильным комитетом Совета Федерации законопроект рекомендован для внесения в Государственную думу.

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