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Элиссан Шандалович перечислил главные решения парламента Карелии

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Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал о главных решениях, принятых на первом после каникул заседании парламента республики.

Как сообщил спикер парламента на своей странице в соцсети, депутаты учредили специальную награду для волонтеров в республике - медаль «За заслуги в добровольческой (волонтерской) деятельности».

Она будет вручаться жителям, коллективам и организациям региона, которые всегда готовы прийти на помощь и оказать поддержку.

«Уверен, награда станет значимой для земляков, вовлеченных в добровольческую деятельность, а в Карелии это порядка 34 тысяч человек», - отметил Элиссан Шандалович.

По словам парламентария, в первом чтении принят законопроект о выплатах по 100 тысяч рублей учителям, которые подготовили призеров и победителей заключительного этапа всероссийских школьных олимпиад, а также выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ.

«Такое поощрение будет стимулировать педагогов к повышению качества обучения, а также к более эффективной подготовке выпускников к экзаменам. Отмечу, что средства на денежную выплату учителям уже предусмотрены в бюджете республики на 2023 год», - пояснил Элиссан Шандалович.

Также депутаты приняли за основу проект закона, по которому увеличивается срок освобождения от налога на имущество. По заключенным с 1 января 2024 года инвестиционным соглашениям льготный налоговый период составит 8, а не 5 лет. При реализации приоритетных инвестиционных проектов он возрастет с 7 до 10 лет, сообщил спикер парламента.

На заседании Элиссан Шандалович отметил, что в осеннюю сессию депутатам предстоит большая законодательная работа и главный вопрос - это принятие бюджета Карелии на ближайшие три года.

«Уверен, что вместе с главой Карелии, правительством и органами исполнительной власти республики мы сможем принять главный финансовый документ, который будет ориентирован на устойчивое развитие республики, отвечать интересам наших земляков», - подчеркнул парламентарий.

Также в приоритете внимания остаются вопросы поддержки и дополнительные гарантии для участников специальной военной операции и членов их семей, реализация на территории Карелии послания президента и национальных проектов, развитие взаимодействия с новыми регионами.

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