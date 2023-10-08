Назван тормозящий рак продукт

08.10.2023 | 17:22

Белок р53 играет роль тормоза в запрограмированной клеточной гибели и тормозит развитие рака. Об этом написал в своем Telegram-канале гепатолог Сергей Вялов.

Для того чтобы получать нужное количество этого белка, в рационе должны быть вареные яйца, творог, красное мясо, птица, рыба не в жареном виде, морепродукты.

«Когда генетический материал в клетке повреждается, р53 включается и приостанавливает деление клетки», - уточнил Сергей Вялов, добавив, что этот механизм не только помогает поддержать стабильность генома, но и предотвращает появление онкологии.

Ранее ученые из Университета Торонто обнаружили новый механизм развития раковых клеток.

Оказалось, что они могут усиливать рост опухоли, перехватывая ДНК-стимулятор, который обычно необходим для формирования здоровых тканей и органов.