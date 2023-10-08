Эндокринолог назвала простой способ успокоить нервы

08.10.2023 | 14:59

Эндокринолог Диляра Лебедева назвала простой способ успокоить нервы в случаях, когда раздражает все, даже дыхание находящегося рядом мужа. Рекомендации она дала в своем Telegram-канале.

«Стало злить как муж гремит посудой, громко дышит, лезет с расспросами после тяжелого рабочего дня, когда хочется побыть в одиночестве? Возможно пора включить в свой рацион магний», - заявила Лебедева.

Врач рассказала, что существует три разновидности этой добавки, предназначенной для укрепления нервной системы. По ее словам, магний треонат улучшает память и способность к обучению. При этом самую высокую скорость усвоения имеет магний цитрат, продолжила эндокринолог. Его нужно принимать при головных болях, спазмах желудочно-кишечного тракта и предменструальном синдроме, объяснила врач.

В заключение Лебедева указала на магний хелат как на средство привести в порядок нервную систему. По ее словам, эта добавка идет в комплексе с аминокислотами и к тому же не оказывает негативного воздействия на желудок, заключила врач.

Ранее Лебедева перечислила самые распространенные ошибки худеющих. Среди них она назвала нарушение режима сна и питания.