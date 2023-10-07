Израиль и ХАМАС начали полномасштабную войну. В еврейском государстве объявлен сбор резервистов

07.10.2023 | 12:50

Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа.

Cигналы тревоги звучали во многих городах страны, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме. Обстрел продолжался около получаса. Военные призывают жителей оставаться в защищенных местах.

Ответственность за удары по Израилю взяло на себя движение ХАМАС. Армия Израиля объявила о сборе резервистов.

Помимо ракетных ударов ХАМАС ведет наземную операцию

По сообщениям израильских СМИ, боевики ХАМАС захватили контрольно-пропускной пункт «Эрез», после чего проникли в приграничный город Сдерот на юге Израиля. В соцсетях появились любительские видеозаписи из Сдерота, где видно людей в военной форме с оружием и слышны звуки выстрелов, но подлинность видеозаписей пока не подтверждена.

Военное подразделение ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» утверждает, что боевики движения захватили более 35 израильских солдат и поселенцев в Сдероте, которых доставили в сектор Газа. Проникновение ХАМАС на израильскую территорию подтвердила и пресс-служба израильской армии.

Армия Израиля объявила о готовности к войне

Министр обороны страны Йоав Галант одобрил набор в армию резервистов. Израильские истребители наносят удары по целям в секторе Газа, военные перекрывают дороги вокруг анклава. Армия Израиля объявила о начале «контртеррористической» операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Отмечается, что Израиль рассчитывает призвать десятки тысяч солдат. Галант заявил, что исламистское движение совершило серьезную ошибку, начав войну. Как он утверждает, солдаты ЦАХАЛ сражаются во всех местах проникновения.

Премьер Израиля назвал цели операции

Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не просто проводит силовую операцию, а находится в состоянии войны с боевиками ХАМАС. Он заверил, что ХАМАС «заплатит цену» за сегодняшнее нападение.

Он также приказал зачистить приграничные населенные пункты и провести мобилизацию резервистов.