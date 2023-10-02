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В стране и мире

Российские школьники испугались сигнализации и сломали ноги

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В Ульяновске трое школьников испугались сработавшей в образовательном учреждении сигнализации и переломали себе ноги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в школе № 64. Дети внезапно услышали сигнал тревоги и выпрыгнули из окна на втором этаже. Одна девочка сломала ногу, у мальчика подозрение на перелом пятки, их госпитализировали. Еще один школьник получил ушибы и подозрение на компрессионный перелом позвоночника.

По данным Telegram-канала «112», пострадавшим по 11 лет.

Предварительно, сирена сработала из-за короткого замыкания. Минпросвещения проводит проверку.

В конце сентября в Смоленске ученик пятого класса нашел в клумбе гранату и принес ее в школу. 11-летний россиянин хотел сдать найденную гранату в музей. На входе в образовательное учреждение мальчик предупредил, что у него в портфеле взрывное устройство, но он ничего опасного не задумал.

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Источник — lenta.ru
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