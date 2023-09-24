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В стране и мире

В Госдуме сочли невозможным удержать низкие цены на бензин

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Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что невозможно удерживать низкие цены на бензин. субсидируя внутренний рынок за счет внешнего. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выходом из ситуации парламентарий видит увеличение таможенных пошлин и с учетом их увеличения пересмотр параметров демпфера.

«Понятно, что введенный запрет экспорта нефтепродуктов не может быть долго - на неделю-две, максимум на месяц, иначе можем загнать переработку в убытки и остановятся нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ)», - сказал он.

21 сентября правительство России объявило о введении временных ограничений на экспорт топлива для стабилизации внутреннего рынка. Речь идет о запрете вывоза из страны бензинов товарных групп и дизтоплива, в том числе приобретенного на биржевых торгах, за некоторыми исключениями, которые имеют незначительную долю в общем экспорте.

После этого в правительстве указали, что в России отсутствует дефицит топлива как в оптовом, так и розничном сегментах. В кабмине заверили, что на НПЗ, нефтебазах и в резервуарах накоплены достаточные запасы.

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Источник — lenta.ru
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