В России назвали восемь регионов с наибольшим ростом зарплат в ближайшие годы

23.09.2023 | 12:28

В восьми регионах России ожидается наибольший рост номинальных зарплат в ближайшие годы. Такой прогноз дало Минэкономразвития, пишет РБК.

Уточняется, что в 2023-2026 годах в данных регионах зарплаты вырастут на 10 процентов и выше. Речь идет о Кемеровской области (+11,1 процентов), Челябинской области (+10,8), Дагестане (+10,6), Забайкальском крае (+10,2), Мордовии и Воронежской области (по +10,1), Ярославской и Владимирской областях (по +10 процентов).

Москва и Санкт-Петербург в данный топ не попали.

Ранее Русская Школа управления выяснила, что 75 процентов россиян заявили, что готовы остаться на нелюбимой работе ради высокой зарплаты.

Кроме того, помимо зарплаты выше рынка, есть и другие факторы, которые способны удержать недовольных работой россиян — чаще всего это денежные премии и бонусы (46 процентов), перспективы карьерного роста (44 процента) и похвала руководителя (38 процентов).