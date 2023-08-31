В России подорожал букет цветов к 1 сентября

31.08.2023 | 16:02

Букет цветов к 1 сентября в этом году обойдется родителям в среднем в 2340 рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов компании «Платформа ОФД».

Уточняется, что средний чек на цветы в конце августа этого года вырос на 14 процентов год к году.

На покупку цветов онлайн россияне потратят больше - около 2910 рублей (+18 процентов год к году).

По информации пресс-службы маркетплейса Ozon, спрос на цветы за последние две недели августа вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего россияне покупают розы, герберы и хризантемы.

Ранее в Роскачестве дали советы по подготовке детей к школе. Родителям посоветовали покупать канцелярию и школьную одежду для детей у проверенных производителей, чтобы приобрести качественные товары.