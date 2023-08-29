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В стране и мире

Автомобили россиян начнут забирать на штрафстоянку за одну неисправность

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Инспекторы ГИБДД с 1 сентября получат право забирать машины россиян на штрафстоянку, если обнаружат в них горящий индикатор антиблокировочной системы тормозов (ABS). С этого дня вступит в силу постановление правительства с обновленным перечнем неисправностей транспортных средств, при которых запрещена их эксплуатация.

«Антиблокировочная тормозная система является составной частью рабочей тормозной системы, от исправности которой зависит безопасность ТС. Неисправность данной системы выявляется с помощью светового индикатора мониторинга рабочего состояния АБС», — пояснили суть нововведения в ГИБДД, пишет Autonews.

При этом в ведомстве подчеркнули, что на машинах, изначально не оснащенных ABS заводом-изготовителем, доустановка такой системы не требуется.

Как объяснил Autonews юрист Орест Мацала, заглянув в автомобиль, инспектор ГИБДД может по горящим индикаторам обнаружить проблемы с ABS и другими элементами. По его словам, если неисправность связана с тормозной системой, может последовать задержание автомобиля на штрафстоянку. Он отметил, что в ПДД есть строгие запреты, когда управление транспортным средством запрещено, к которым помимо неполадок тормозной системы относятся неисправности рулевого управления и сцепного устройства, фар и габаритных огней в темное время суток, а также очистителя лобового стекла во время дождя или снегопада.

В остальных случаях, по словам юриста, можно отделаться штрафом и проследовать с соблюдением мер предосторожности к месту устранения неисправности.

Ранее Министерство транспорта России выступило с предложением ввести в ПДД правило о запрете превышения средней скорости движения. Представители ведомства указали, что превышение разрешенного лимита является довольно частым нарушением на дорогах страны. Похожая практика уже действовала ранее и была отменена два года назад решением ГИБДД. Верховный суд России тогда отметил, что нельзя указывать участок дороги, а не конкретное место в качестве места совершения правонарушения.

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Источник — lenta.ru
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