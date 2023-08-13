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В стране и мире

Рост цен на еду в России объяснили

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Снижение курса рубля, наблюдаемое в последний месяц, ведет к повышению цен, в том числе и на отечественные продукты. Эксперты, которых опросил «КоммерсантъFM», объясняют такое положение дел закупками за валюту запчастей, сырья и даже семян, от которых зависит сельхозпроизводство.

По словам руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, ради конкурентоспособности российские производители строили предприятия с помощью самых передовых технологий и теперь имеют проблемы с приобретением необходимых для бесперебойной работы запчастей, которые приходится закупать «втридорога и впрок».

Динамика курса влияет и на стоимость как российских, так и иностранных ветеринарных препаратов, продолжает специалист. За валюту покупаются сырье, аминокислоты, витамины и даже семена из Голландии, заменить которые пока нечем.

В Минпромторге заявили об отсутствии предпосылок роста цен на продукты в стране. Замглавы ведомства Виктор Евтухов считает, что к осени стоимость некоторых товаров - в частности, мяса - может начать снижаться из-за сезонного фактора.

Стабилизации цен на мясо к концу августа ожидает и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что по итогам первой половины 2023 года выпуск мясной продукции, за исключением курятины, вырос на 9 процентов в сравнении с данными за аналогичный период 2022-го.

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Источник — lenta.ru
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