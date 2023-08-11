Высшее образование в России резко подорожало

11.08.2023 | 17:13

Обучение в ведущих российских университетах резко подорожало в 2023/24 учебном году — в среднем на 12 процентов. Об этом со ссылкой на данные вузов Москвы и Санкт-Петербурга из топ-10 по версии рейтингового агентства RAEX сообщают «Ведомости».

В перечень вошли МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, ВШЭ, МГТУ, МГИМО, СПбПУ и РАНХиГС. При этом анализировалась стоимость не всех направлений обучения, а считающихся самыми популярными по версии Минобрнауки. К ним относятся в том числе «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика» и «журналистика».

Больше всего выросла цена высшего образования в МИФИ — на 18-22 процента. Обучение на программах «информационные системы и технологии» и «программная инженерия» подорожало с 286 до 340 тысяч рублей в год. В РАНХиГС цена выросла до 12 процентов на отдельные направления. Сильнее всего цена изменилась на отделениях «Экономика и управление бизнесом» и «Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» — там абитуриентам этого года придется заплатить 460 вместо 410 тысяч рублей. «Юриспруденция: междисциплинарные исследования», «Международные отношения: политика, бизнес, экономика» и «Диджитал-реклама и связь с общественностью» подорожали на 10 процентов — до 450, 596 и 430 тысяч рублей в год соответственно.

В СПбГУ цены повысились от 5 до 11 процентов в зависимости от специальности. Заметнее всего подорожали направления «программная инженерия» и «информационные системы и технологии» — до 335 и 251 тысячи рублей в год. ВШЭ увеличила стоимость обучения не на все профили. Цена учебы по программам «юриспруденция», «лингвистика» и «международный бизнес» осталась без изменений, зато для «менеджмента» она выросла сразу на 18 процентов, до 770 тысяч рублей. В СПбПУ решили поднять цены в среднем на 4 процента, а МГИМО вообще не менял стоимость обучения.

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина объяснила, что университеты при определении цены на обучение опираются на нормативы финансирования специальностей от Минобрнауки — вузы не имеют права опускать стоимость ниже определенной государством цены. Также учитываются и территориальные коэффициенты к зарплате преподавателей, инфляция и конкуренция. Цену каждой учебной программы и систему льгот утверждает ученый совет вуза.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов подтвердил, что основную часть расходов вузов (60-70 процентов) составляет фонд оплаты труда преподавателей. На стоимость обучения влияет и повышение цен на коммунальные услуги, доступ к интернету и прочие расходы.

Ранее российские работодатели пожаловались на подготовку студентов в вузах. 85 процентов из около тысячи компаний из всех регионов России заявили, что уровень практической подготовки студентов недостаточен и что его необходимо повышать. Теоретическую подготовку выпускников работодатели в целом оценивают хорошо, хотя подавляющее большинство хотели бы улучшить и ее.