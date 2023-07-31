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В стране и мире

В России рекордно подорожала курятина

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По итогам июня 2023 года стоимость килограмма охлажденного и мороженого мяса кур увеличилась на 6,8 процента и составила рекордные 193,48 рубля. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Предыдущий максимум был установлен в апреле, когда показатель оказался на уровне 190,85 рубля. В то же время Forbes со ссылкой на аналитиков компании Emeat сообщил о еще большем росте розничных цен на данную продукцию - до 270 рублей за килограмм. При этом диапазон стоимости может быть от 200 до 350 рублей.

В компании обратили внимание, что розничные цены на курятину на российском рынке продолжают расти с июня 2022 года. Динамика во многом обусловлена «хаосом» первого полугодия прошлого года, когда на фоне международных санкций у производителей куриного мяса остро встал вопрос с поставками кормов, оборудования, ветпрепаратов от зарубежных поставщиков.

В консалтинговой компании Agrifood Strategies объяснили удорожание куриного мяса общим ростом себестоимости производства. Это вызвано ростом цен на компоненты кормовых добавок, включая соевый шрот (высокобелковый вид шрота, который получают в процессе производства масла из семян сои - прим. «Ленты.ру»), а также увеличением стоимости оборудования.

О возможном росте цен на куриное мясо на российском рынке предупреждали еще в июле 2022 года. Тогда аналитики Национального рейтингового агентства связали риски удорожания данной продукции с необходимостью покрыть растущие производственные затраты, а также неполным замещением импортных инкубационных яиц.

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Источник — lenta.ru
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