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В стране и мире

Россияне назвали желаемый размер пенсий

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Число россиян, желающих получать от работодателя пенсию в дополнение к государственной, за год выросло с 80 до 85 процентов, следует из поступивших в редакцию «Ленты.ру» результатов опроса, который провели «Работа.ру» и СберНПФ.

По итогам проведенного в июле 2023 года среди 3200 человек старше 18 лет исследования выяснилось, что 42 процента респондентов рассчитывают на ежемесячную допвыплату свыше 30 тысяч рублей, еще 20 процентов оценили ее желаемый размер в 21-30 тысяч. На получение до 10 тысяч рублей готовы согласиться лишь пять процентов участников исследования.

При этом, по данным опроса, только два процента россиян, почти половина из которых принадлежит к возрастной группе 40-50 лет, сейчас принимают участие в корпоративных пенсионных программах, в то время как две трети респондентов признались, что ничего не знают о такой практике.

По словам исполнительного директора дирекции развития бизнеса СберНПФ Андрея Половинкина, сейчас около 30 процентов российских компаний предлагают своим сотрудникам участвовать в корпоративных пенсионных программах. При этом взносы делают как сотрудник, так и работодатель. «Так процесс накопления становится более осознанным, а общая сумма сбережений увеличивается почти в два раза. Корпоративные пенсионные программы позволяют выстраивать долгосрочные отношения с сотрудниками и повышать их лояльность, а также поддерживать развитие персонала», — объяснил он.

Ранее стало известно, что опрошенные сервисом по поиску работы SuperJob россияне оценили средний размер достойной пенсии в 47 тысяч рублей в месяц. По данным на апрель 2023 года, реальная сумма средней пенсии по стране составляла 18 552 рубля.

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Источник — lenta.ru
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