Сетевое издание|18+|Пятница|7 июл 2023|15:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиян оставят без леденцов Orbit

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Леденцы Orbit покинут прилавки российских магазинов вслед за подушечками Juicy Fruit, сообщает Telegram-канал Mash.

К решению избавиться от непопулярных продуктов компания Mars пришла ради снижения рисков: производить леденцы дорого и они не пользуются спросом. Перестроить производство или придумать для своей продукции новый формат не удалось, поэтому новых поставок не будет. Остатки старых партий можно будет найти в некоторых магазинах.

Компания Mars вошла в число зарубежных производителей, которые рекордно нажились за счет российского бизнеса. За 2022 год объем реализаций у производителя увеличился до 177 млрд рублей (плюс 14 процентов), а прибыль - до 27 млрд рублей (плюс 58 процентов). Добиться такого результата компании позволили ценообразование, рост числа продаж и приостановки вложений в рекламу, а также уход конкурентов с рынка.

В середине 2022 года производство на площадках Mars сократилось из-за санкций и изменений в цепочке поставок. Дефицит импортных ингредиентов поставил под угрозу изготовление почти половины ассортимента в портфеле компании. Так, например, под санкции ЕС попала резиновая основа для жевательной резинки из синтетических полимеров.

В начале 2023 года американская компания захотела продать завод соусов в подмосковных Луховицах. Первоначально площадка выпускала супы под брендом «Гурмания», однако в 2010 году завод перешел на производство соусов Dolmio и Ben’s Original. Причиной продажи предприятие стало то, что оно не смогло обеспечить желаемых объемов продаж и прибыли. Актив оценили в 370 миллионов рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте