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В стране и мире

Россиянам назвали нежелательные для размещения роутеров места

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Сейчас Wi-Fi роутер есть практически в каждом доме, офисе, учреждении образования, магазине. Несмотря на то что это устройство делает повседневную жизнь проще и удобнее, оно не является совершенно безопасным, рассказал доктор технических наук, заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал опасные для размещения роутеров места.

Современные роутеры имеют не очень большой уровень излучения, но постоянное воздействие с достаточно близкого расстояния может иметь неблагоприятные последствия для здоровья человека, предупредил ученый. «Под близким расположением предполагается размещение устройства в комнате, а также там, где вы часто проводите время сна и отдыха», — уточнил он.

Основное правило безопасности: если устройство может быть подключено к интернету через кабель — надо подключать через кабель. Это не наносит вреда здоровью, кроме того, обеспечивает лучшую скорость работы Интернета.

«Если вы не можете вовсе отказаться от установки роутера в квартире, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Например, не нужен Wi-Fi — не нужно подвергать себя облучению. Выключайте роутер на ночь или на время, когда не используете гаджеты», — посоветовал Костин.

Собеседник «Ленты.ру» также посоветовал выбирать устройство, соответствующее площади помещения. Например, не следует устанавливать многоканальную Mesh-систему в помещения площадью менее 50 квадратных метров.

Ранее эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло рассказал, что старый Wi-Fi-роутер можно использовать для расширения возможностей нового аппарата. Он также назвал признаки того, что соседи подключаются к вашему Wi-Fi-роутеру и воруют интернет.

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Источник — lenta.ru
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