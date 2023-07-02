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В стране и мире

Ипотечные каникулы предложили предоставлять на время декрета

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В России могут начать предоставлять ипотечные каникулы гражданам, находящимся в декретном отпуске.

Это следует из поручения президента России Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.

Путин попросил кабмин рассмотреть вопросы о предоставлении заемщику-родителю ребенка права обратиться к кредитору с требованием об изменении условий ипотеки на время декрета. Находящиеся в отпуске по уходу за ребенком россияне могут получить возможность приостановить исполнение обязательств перед кредитором или добиться уменьшения размера платежей на этот период.

Глава государства дал соответствующее поручение по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая состоялась 26 мая. Путин ожидает получить доклад по теме до 1 сентября 2023 года.

Ранее Путин поручил изменить некоторые условия ипотеки для многодетных семей. В частности, президент предложил подумать над повышением максимальной суммы ипотеки для семей, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних детей.

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Источник — lenta.ru
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