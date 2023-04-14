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В стране и мире

Российский подросток рассказал о школьных наказаниях через «опускание»

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Ученик спецшколы в Екатеринбурге рассказал о наказаниях через «опускание». Видео с рассказом роcсийского подростка публикует Telegram-канал Shot.

По сообщению издания, молодой человек является одним из подозреваемых по делу о насильственных действиях сексуального характера, однако сам он свою причастность отрицает. Подросток сообщил, что инициатором применения тюремных понятий в школе был один из педагогов.

«Он (учитель) наказывает ремнем (...) У него есть кондуит, в котором он записывает отметочки, палочки. После 11 палочек у тебя идет ремень (...) Могут помочиться на кого-то (...) Либо вообще половой орган заставить сосать», — рассказал юноша.

Подросток добавил, что не является сторонником тюремных понятий, и он сам мог подвергаться наказаниям, но «не давался». Пропагандирующее тюремные понятия движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.

О ситуации в спецшколе Екатеринбурга стало известно сегодня, 14 апреля. Педагог из спецшколы инициировал и поощрял проведение так называемых товарищеских судов, когда одни подростки совершали насильственные действия в отношении других.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае подростки несколько месяцев насиловали 12-летнюю сверстницу.

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Источник — lenta.ru
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