Иммунолог оценил вероятность пандемии опасного гриппа

12.04.2023 | 15:34

Птичий грипп H3N8, очевидно, уже перешел барьер передачи от животного к человеку. Кроме того, поскольку это новый для человечества серотип, на данный момент отсутствует статистика летальности, но, вероятно, она будет выше, чем у сезонного гриппа. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«Вирус птичьего гриппа не приспособлен к тому, чтобы заражать людей. Но, когда контакт происходит постепенно, появляется риск, что произойдет мутация, которая позволит вирусу перескочить и зацепить людей. И с H3N8 уже были случаи заражения человека, причем совсем недавно, где-то год назад», - напомнил Крючков.

По его словам, грипп традиционно считается умеренно-тяжелой инфекцией с небольшой летальностью, на порядок ниже, чем у коронавируса. Однако теперь выясняется, что птичий грипп H3N8 оказывается не только способен заражать людей, но и вызывать смертельный исход.

Поскольку это новый для человечества серотип, мы не знаем, какая у него будет летальность. Но очевидно, что выше, чем у сезонного гриппа, хоть и не катастрофично, - указал иммунолог.

Крючков подчеркнул, что сам факт наличия смертельного исхода от H3N8 является тревожным звонком. Особенно на фоне прогнозов о том, что именно вирус гриппа является главным кандидатом на новую пандемию.

«Впрочем, тревогу пора будет начинать бить тогда, когда вирус обретет способность передаваться от человека к человеку. Пока этого нет, этот барьер еще не пройден. Вместе с тем надо помнить, что опасения вызывает не только серотип H3N8», - заключил иммунолог.

Ранее сообщалось, что в Китае зарегистрировали первую смерть от птичьего гриппа H3N8. Предполагается, что инфекция передалась на рынке. Ровно год назад в стране зарегистрировали первый случай заражения этим серотипом человека. Тогда заболел четырехлетний мальчик, контактировавший с домашней уткой.