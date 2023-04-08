Сетевое издание|18+|Суббота|8 апр 2023|23:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+10oC
+11oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

В МЧС рассказали о правилах езды на электросамокатах

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


При использовании электросамокатов необходимо соблюдать ряд правил, в частности, не рекомендуется ездить на них в дождливую погоду, предупреждает МЧС России в своем Telegram-канале.

Помимо этого, запрещается самостоятельно передвигаться на самокатах детям младше четырнадцати лет, рассказали в ведомстве.

Также нельзя разбирать и модернизировать электротранспорт, ездить вместе с пассажирами и нарушать режим зарядки, предусмотренный производителем. Кроме того, при совместных поездках с детьми обязательно наличие детского сиденья или подножки.

Во время поездок на электросамокатах необходимо надевать защитный шлем и следить за исправностью техники, чтобы избежать короткого замыкания, напомнили в МЧС, добавив, что в прошлом году было зафиксировано почти два десятка случаев возгорания самокатов из-за нарушения правил эксплуатации.

«Правило "один самокат — один человек" закрепили в законе. За нарушение предусмотрен штраф», — заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что с начала осени в Париже будет запрещена аренда электросамокатов. Такое решение было принято по итогам голосования по поводу запрета транспорта, в котором приняли участие свыше 103 тысяч человек. Отмечается, что 89 процентов респондентов выступили против самокатов на улицах французской столицы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте