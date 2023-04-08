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Фитнес-эксперт опровергла эффективность кардиотренировок при похудении

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Фитнес-эксперт Джиллиан Майклс опровергла пользу кардиотренировок в целях снижения веса, назвав их одним из наименее эффективных видов занятий. Ее слова приводит Shape.

«Формула похудения проста: вы должны тратить калорий больше, чем съедаете и, к удивлению многих, силовые тренировки сжигают калории активнее, чем стационарные кардиотренировки», — пояснила специалист. Она порекомендовала проводить круговые тренировки для достижения наилучших результатов.

Майклс отметила, что кардио подойдет для восстановления мышц в выходные дни. «Например, если вы занимаетесь силовыми упражнениями четыре раза в неделю и хотите провести еще одну или две тренировки, но при этом дать мышцам время на восстановление, то именно в эти дни лучше делать кардио», — добавила она.

Ранее фитнес-тренер Руслан Акимов назвал способ привести себя в форму к лету. Эксперт посоветовал тренироваться три раза в неделю, правильно питаться и ежедневно гулять.

Он отметил, что необязательно внедрять сразу все: «На первой неделе старайтесь есть больше полезной еды и ходить пешком, сделайте одну простую тренировку».

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Источник — lenta.ru
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