Крупный сервис доставки прекратит работу в России

05.04.2023 | 13:09

Логистический сервис PickPoint принял решение о прекращении работы в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Такое решение компания приняла из-за того, что так и не смогла справиться с финансовыми трудностями. Сервис уже уведомил некоторые маркетплейсы о приостановке сотрудничества.

Кроме того, с 4 апреля PickPoint прекращает прием нового груза от юридических и физических лиц. Как стало известно «Ъ», компания доставит все ранее принятые отправления, а невостребованные грузы вернутся клиентам с 6 до 30 апреля.

В письме партнерам гендиректор PickPoint Надежда Романова объяснила приостановку работы сети в регионах затруднениями в финансировании западными акционерами.

Кроме того, издание сообщает, что с начала 2023 года к сети поданы иски более чем на 433 миллиона рублей, а общая сумма требований по всем рассматриваемым к компании искам достигает почти 730 миллионов рублей.