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В стране и мире

Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине и для этого запретить перемещение техники и переброски оружия с обеих сторон. Об этом он высказался в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию которого ведет БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что остановить военные действия нужно до того, как началась эскалация конфликта. «Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия», — заявил президент.

По его словам, перемирие должно включать запрет на перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, а также переброски оружия, боеприпасов и военной техники.

В ежегодном послании президента Лукашенко также заявил, что западные страны ведут полномасштабную подготовку сил для вторжения в Белоруссию, нацеленного на уничтожение государственности страны.

Кроме того, президент Белоруссии рассказал об «идеологических бомбах», заложенных во всех странах бывшего СССР, которые сейчас начинают детонировать.

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Источник — lenta.ru
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