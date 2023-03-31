31.03.2023 | 12:13

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине и для этого запретить перемещение техники и переброски оружия с обеих сторон. Об этом он высказался в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию которого ведет БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что остановить военные действия нужно до того, как началась эскалация конфликта. «Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия», — заявил президент.

По его словам, перемирие должно включать запрет на перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, а также переброски оружия, боеприпасов и военной техники.

В ежегодном послании президента Лукашенко также заявил, что западные страны ведут полномасштабную подготовку сил для вторжения в Белоруссию, нацеленного на уничтожение государственности страны.

Кроме того, президент Белоруссии рассказал об «идеологических бомбах», заложенных во всех странах бывшего СССР, которые сейчас начинают детонировать.