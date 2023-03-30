Россиянина осудили на 10 лет за попытку поджечь военкомат

30.03.2023 | 15:21

Верховный суд Крыма приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя, пытавшегося поджечь военкомат в Симферополе в мае 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Первые три года из назначенного срока мужчина проведет в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима. Также осужденного оштрафовали на 70 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что крымчанин выступал против проведения специальной военной операции. В мае 2022 года он собирался поджечь здание военкомата в Симферополе и взорвать железнодорожные пути с целью подрыва обороноспособности и экономической безопасности России.

Для совершения диверсий мужчина приобрел противотанковую мину и изучил конструкцию железнодорожного моста, чтобы заложить там бомбу. Однако эти планы сорвали сотрудники ФСБ, которые задержали его со взрывными устройствами в июне 2022 года.

Крымчанин частично признал вину в инкриминируемых ему преступлениях.