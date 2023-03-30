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В стране и мире

Россияне высказались о консьержах

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Более половины жильцов многоквартирных домой посчитали профессию консьержа устаревшей. Свое мнение они высказали в опросе компании «Дом.ру», сообщают «Известия».

Необходимость в нахождении в доме консьержа не увидели 58 процентов жильцов. Из них 32 процента пожаловались, что на эту цель уходит часть общедомового бюджета.

При этом 26 процентов респондентов заявили, что консьержи перестали быть нужными после появления умных домофонов.

Однако часть респондентов (27 процентов) подчеркнули необходимость консьержа. Восемь процентов из них назвали его душой дома, а три процента отметили, что консьержи помогают следить за происходящим в доме вместе с камерами. 16 процентов опрошенных заявили о необходимости оставить в домах консьержей наравне с умными домофонами.

Ранее были названы самые популярные профессии среди ипотечников. Оказалось, что чаще всего ипотечные кредиты в России оформляют работники торговли - на заемщиков из сектора экономики пришлось 16 процентов от общего числа договоров.

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Источник — lenta.ru
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