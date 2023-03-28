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В стране и мире

ФСБ захотела отслеживать пассажиров такси по платежам и геолокации

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ФСБ разработала проект постановления правительства России, дающий ведомству доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов такси, чтобы отслеживать пассажиров.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Информация по заказам должна передаваться спецслужбе во внесудебном порядке. Также ФСБ намерена получить доступ к данным электронного мониторинга геолокации и средствам платежа пассажиров.

Проект постановления подготовлен в рамках закона о такси, который вступает в силу 1 сентября 2023 года. Он был подписан президентом России 29 декабря 2022 года.

С 1 марта в России начали действовать новые правила для водителей общественного транспорта, в которых вводится запрет на работу для лиц с непогашенной судимостью.

Теперь к работе в автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в такси не будут допускаться люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления.

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Источник — lenta.ru
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