Названы самые комфортные города России

26.03.2023 | 11:42

Москва возглавила список самых комфортных городов для жизни в России - таковой столицу сочли 19 процентов опрошенных граждан. Об этом со ссылкой на исследование центра социального проектирования «Платформа» и компании «ОнИн» сообщают «Ведомости».

Вторым в рейтинге самых комфортных городов эксперты назвали Петербург с показателем в 11 процентов. Замкнули тройку разделившие между собой одну позицию Сочи, Краснодар и Казань. На долю каждого из этих городов пришлось по четыре процента.

Специалисты отметили, что восприятие Москвы россиянами неоднородно и отличается полярностью. Они добавили, что на высокие позиции в списке города попали благодаря посещению их людьми с целью отдыха и туризма. Специалисты также отметили сильный внешний территориальный бренд Сочи и Краснодара и положительное впечатление, которое оставляла после себя Казань у тех, кто приезжал в нее несколько раз (вследствие вложенных инвестиций и кампаний по продвижению территорий для внутреннего туризма).

На восприятие городского комфорта прежде всего оказывали влияние такие факторы, как удовлетворение бытовых потребностей, базовая инфраструктура и благоприятная экологическая обстановка. Кроме того, граждане обращали большое внимание на чистоту, возможности для заработка и уровень развития транспорта, который был особенно важен жителям мегаполисов. Среди недостатков городов страны россияне выделили малое количество свободных уличных пространств - пешеходных зон (на это указали 35 процентов респондентов), а также парков, скверов и других зон для отдыха (такой минус выделили 32 процента).

В общей сложности 76 процентов респондентов сочли свои города комфортными, еще 20 процентов - некомфортными, а оставшиеся четыре процента затруднились ответить. Эксперты пришли к выводу, что доля довольных граждан уменьшается от центра к периферии страны - так, в Центральном федеральном округе качество среды устраивает 81 процент опрошенных, а в Дальневосточном - 59 процентов. По словам экспертов, в целом результаты исследования настораживают, так как индекс комфортности городов фактически отображает отношение граждан к месту своего жительства, к которому, как правило, они относятся позитивно.

По словам руководителя департамента исследований «Платформы» Дарины Яцковой, жителям небольших городов (с населением до 99 тысяч) недостает комфорта в местах их проживания, и они редко гордятся ими. На это, отметили специалисты, может влиять зависимое положение таких локаций относительно крупных центров.

«Российским городам, за исключением мегаполисов, не хватает новых достижений. Гордость и свершения остались в прошлом, новое время не дало чего-то значимого, что могло бы стать особенностью территории, чем можно было бы гордиться в настоящем», - подытожила она.