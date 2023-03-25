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В стране и мире

В российском городе с отколовшейся льдины спасли собаку

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В Санкт-Петербурге сотрудники Поисково-спасательной службы спасли с отколовшейся льдины в акватории Финского залива собаку.

Об этом сообщается в Telegram-канале городского ГУМЧС.

Отмечается, что очевидцы заметили животное около яхт-клуба «Балтиец» и вызвали специалистов. Спасатели извлекли собаку из полыньи и доставили животное на спасательную станцию. После животное передали хозяину.

«Выяснилось, что "потерпевшую" зовут Бонита, на ошейнике также был указан телефон хозяина. К счастью, совсем скоро они снова оказались вместе: счастливые, но изрядно напуганные», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Новосибирске волонтеры и специалисты Минприроды спасли косулю, которая пострадала от нападения бродячих собак. К моменту прибытия на место специалистов косулю уже отловили зоозащитники.

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Источник — lenta.ru
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