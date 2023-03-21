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В стране и мире

Эксперты спрогнозировали рост розничных цен на рис

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На фоне повышения оптовых цен на рис на 10-30 процентов могут вырасти и розничные цены. Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов в разговоре с NEWS.ru спрогнозировал, что уже в апреле-мае они поднимутся на 10-20 процентов.

«После увеличения оптовых цен на рис розничные цены начнут расти спустя две-три недели. Не думаю, что рис подорожает на 30 процентов, но на 10-20 процентов - вполне возможно», - заявил он.

При этом по мере сбора нового урожая цены начнут снижаться.

Плугов также добавил, что в настоящее время официальной статистики по оптовым ценам на рис на февраль-март пока нет. Однако, по его данным, на середину марта они выросли на 37,4 процента в годовом выражении. «А в рознице, по данным Росстата, шлифованный рис за год подорожал на 20,5 процента», - добавил эксперт.

Ранее Минсельхоз отметил, что оснований роста цен на рис в стране нет. Такими словами ведомство прокомментировало сообщение «Коммерсанта» о том, что производители предупредили ретейлеров о повыышении цен на 10-30 процентов.

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Источник — lenta.ru
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