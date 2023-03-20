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В стране и мире

В России назвали дефицитные марки автомобилей

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Сильнее всего в России не хватает автомобилей французского бренда Renault. Об этом РИА Новости рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры (РОАД).

Также дефицитной назвали продукцию южнокорейских марок Kia и Hyundai. Немногим лучше ситуация с Volkswagen и Skoda - запасы этих автомобилей еще остались, но их совсем немного.

Как отметил директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец, сейчас на российском рынке можно найти продукцию Hyundai, KIA, Toyota, Mazda, Mitsubishi и Nissan. Массовые автомобили представлены в линейке SUV (спортивно-утилитарный автомобиль). В сегментах B и B+ (легковые автомобили) дефицит сильнее. Он будет наблюдаться по мере замещения китайскими брендами, добавил эксперт.

В начале марта 2023 года Минпромторг России внес в список параллельного импорта еще 12 автомобильных брендов. В перечень, который передали на утверждение в Минюст России, включили Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu.

Иномарки ушедших из России брендов начали ввозить в страну по параллельному импорту в 2022 году. Изначально в перечень включили автомобильные марки в основном среднего, премиального и люксового сегментов, а также коммерческую технику.

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Источник — lenta.ru
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