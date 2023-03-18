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В стране и мире

Блогера-сыроеда Лютого задержали по делу о гибели новорожденного ребенка

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В Сочи следователи задержали 43-летнего мужчину по уголовному делу об истязании младенца. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Анна Пушкина.

По ее словам, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Речь идет о блогере-сыроеде Максиме Лютом.

По версии следствия, что мужчина, приехавший в Сочи из Петербурга, снимал с 33-летней сожительницей жилье в поселке Вардане. 11 февраля женщина родила дома ребенка, но ни она, ни сожитель не обращались за квалифицированной помощью в больницу. Фигурант дела неоднократно забирал у матери младенца и лишал его пищи на протяжении суток. 8 марта состояние здоровья ребенка ухудшилось, и сожители отвезти его в больницу, однако там он скончался от истощения.

Мать погибшего обвиняется в причинении ребенку смерти по неосторожности, она находится под домашним арестом. Ее дело объединено с делом сожителя.

Расследование находится на контроле руководства СКР.

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Источник — lenta.ru
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