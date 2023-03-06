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В стране и мире

В России высказались об отказе от бумажных квитанций ЖКХ

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Инициатива о замене бумажных квитанций ЖКУ электронными вполне разумна, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее в Минстрой России с соответствующим предложением обратился Российский экологический оператор (РЭО). Там уточнили, что нововведение не должно коснуться пенсионеров.

Квитанции за жилищно-коммунальные услуги по желанию собственника уже могут предоставляться в электронной форме, отметил депутат. «Другой вопрос, что все должны быть охвачены, а у нас, к сожалению, есть сельские населенные пункты, где в принципе еще интернета нет, по которому можно получать электронную почту», - добавил собеседник «Ленты.ру».

16 января стало известно, что Минстрой предложил ввести в России единый платежный документ за ЖКУ, в котором будут отображаться показания квартирных и общедомовых счетчиков. В ведомстве пояснили, что единая информационная система исключит злоупотребления и позволит на государственном уровне контролировать оборот средств в сфере ЖКХ.

В 2022 году глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что бумажные платежки за ЖКХ уйдут в прошлое, на смену им придут электронные документы и уведомления. Он отметил, что россияне оплачивают больше пошлин и штрафов благодаря рассылке уведомлений через «Госуслуги».

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Источник — lenta.ru
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