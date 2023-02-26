Россиянка ела блины на скорость, подавилась и погибла

В Омской области женщина, участвовавшая в соревновании по поеданию блинов на скорость, подавилась и погибла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
В настоящее время точная причина смерти неизвестна, однако гибель участницы уже подтвердили правоохранительные органы. По предположительным данным, местная жительница подавилась. 38-летняя женщина скончалась еще до приезда скорой помощи.
Праздник, во время которого состоялось соревнование по поеданию блинов, прошел в санатории под Омском в субботу, 25 февраля. В областном УМВД информацию о произошедшем также подтвердили. На месте работаю правоохранители, начата проверка.
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