Россиянка ела блины на скорость, подавилась и погибла

26.02.2023 | 11:39

В Омской области женщина, участвовавшая в соревновании по поеданию блинов на скорость, подавилась и погибла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

В настоящее время точная причина смерти неизвестна, однако гибель участницы уже подтвердили правоохранительные органы. По предположительным данным, местная жительница подавилась. 38-летняя женщина скончалась еще до приезда скорой помощи.

Праздник, во время которого состоялось соревнование по поеданию блинов, прошел в санатории под Омском в субботу, 25 февраля. В областном УМВД информацию о произошедшем также подтвердили. На месте работаю правоохранители, начата проверка.