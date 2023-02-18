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В стране и мире

В России раскритиковали попытку представить Пушкина французом

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с «Лентой.ру» раскритиковал попытку представить русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина французом. Депутат заявил, что с таким же успехом Пушкина можно было бы причислить к монголам или к кому-нибудь еще.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла попытки представить русского поэта французом, назвав происходящее «новой ненормальностью».

По словам дипломата, посольство Франции в Центральной Африканской Республике (ЦАР) решило запустить цикл лекций, который посвящен выдающим деятелям французской культуры. Она подчеркнула, что первое выступление оказалось посвящено Пушкину, которого дипломатическое ведомство представило как «африкано-французского деятеля с русскими корнями».

«Если бы это сделали эфиопы, то я бы хоть какую-то логику в этом уловил. В отношении Франции, за исключением того, что вся российская аристократия того времени прекрасно и даже лучше французов говорила на французском, и Александр Сергеевич в том числе, других каких-то поводов для подобных заявлений я просто не вижу», — заявил Шолохов.

Депутат объяснил, что подобная ситуация — это продолжение той политики, которая направлена на изменение российской истории и пытается свести к нулю достижения России во всех направлениях, начиная от культуры и заканчивая космосом.

«Культура — это очень удобное поле для идеологической борьбы. Поэтому всегда это было, есть и, возможно, будет в еще более острых формах. Россия является не исключением, а примером этого», — добавил он.

Также Шолохов напомнил, что разговор о принадлежности Пушкина совсем неновый и уже обострялся в 90-е годы.

«Я прекрасно помню, когда начинали говорить о том, что Пушкин имеет род от араба Петра Великого и к русскому имеет крайне косвенное отношение».

«Поэтому в сегодняшнем инциденте ничего нового нет, кроме абсолютной абсурдности применительно к Франции. С тем же успехом Пушкина можно причислять к монголам или к кому-нибудь еще», — подытожил депутат.

Ранее стало известно, что сайт книжного магазина «Лабиринт» маркировал русских писателей Александра Пушкина, Льва Толстого, а также Самуила Маршака как иностранных агентов.

Позднее появилась информация, что на сайте произошел программный сбой. При обновлении страницы сайта маркировки исчезли.

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Источник — lenta.ru
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