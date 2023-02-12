Сотрудника московского ФСИН задержали за интимные переписки с подростками

12.02.2023 | 17:22

В Москве полиция задержала начальника одного из отделов ФСИН за интимные переписки с тремя подростками, сообщает Telegram-канал Shot.

В полицию обратилась жительница Орехово-Зуева, которая рассказала о найденной в телефоне 12-летней дочери переписке с неизвестным мужчиной.

Он с осени 2022 года пытался склонить подростка к сексуальным действиям. Правоохранители установили личность мужчины, а также выяснили, что несколькими годами ранее он также пытался совратить девочку и мальчика 11 и 12 лет.

В отношение россиянина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 135 («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке мужчина получил 12,5 года колонии за интимную переписку с 61 ребенком.