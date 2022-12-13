В России приняли ГОСТ для электросамокатов и моноколес

13.12.2022 | 11:36

Утвержденный новый ГОСТ Р 70514-2022 для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ) - электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Он вступит в силу с 1 февраля 2023 года. Об этом во вторник, 13 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

Требования принятого документа не будут обязательными, однако соблюдающие их компании смогут указать, что продукция соответствует стандарту.

Замглавы Минпромторга Альберт Каримов пояснил изданию, что ГОСТом вводится требование на ограничение максимальной скорости в 25 км/ч с возможностью определения местоположения ЭСИМ, это позволит существенно повысить безопасность граждан. При этом устройства необходимо оснастить системами автоматического замедления в парках.

Стандарт также предписывает, что электросамокат, а также батареи или аккумуляторы должны быть спроектированы и сконструированы так, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения.

Ранее правительство внесло изменения в правила дорожного движения (ПДД), ограничив скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в 25 км/ч. Движение этих средств будет регулироваться специальными дорожными знаками. Пешеходы получат приоритет при одновременном передвижении с электросамокатом.