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В стране и мире

Зарубежные товары из недружественных стран обложили пошлиной

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Правительство России ввело ввозные пошлины на ввоз предметов личной гигиены и оружия из недружественных стран. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Пошлиной в размере 35 процентов будут облагаться товары из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши, аналоги которой производятся в России и не уступают ввозимой продукции по качеству.

К таким товарам относятся шампуни, средства для волос, чистки зубов и бритья, дезодоранты и антиперспиранты, средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства, пояснили в Минпромторге.

Ранее Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности предложила ввести запрет на ввоз в Россию лесобумажных товаров из недружественных стран, в том числе некоторые виды мебели, фанеры, бумаги и упаковки. Отмечается, что такая мера нужна для поддержки российских производителей.

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Источник — lenta.ru
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