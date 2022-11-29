В стране и мире

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла почти на 20 процентов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в России выросла почти на 20 процентов. Об этом во вторник, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщил Роспотребнадзор.

По данным ведомства, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 18,5 процента по сравнению с предыдущей неделей.

«В 43 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель. В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (18,1 процента), РС-вирусов (14 процентов), метапневмовирусов (12,1 процента), аденовирусов (9,7 процента)», — заявили в Роспотребнадзоре.

Среди находок вирусов гриппа преобладает штамм А(H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный уже в 55 субъектах страны.

На сегодняшний день от гриппа и ОРВИ привито более 66,5 миллиона человек — это 45,5 процента населения России, добавили в надзорном ведомстве.

С 29 ноября в Элисте в Калмыкии из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ ввели карантин. Он предполагает, в частности, запрет на все массовые мероприятия среди учеников, а также приостановку занятий первого-девятого классов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте