Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла почти на 20 процентов

29.11.2022 | 12:00

Заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в России выросла почти на 20 процентов. Об этом во вторник, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщил Роспотребнадзор.

По данным ведомства, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 18,5 процента по сравнению с предыдущей неделей.

«В 43 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель. В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (18,1 процента), РС-вирусов (14 процентов), метапневмовирусов (12,1 процента), аденовирусов (9,7 процента)», — заявили в Роспотребнадзоре.

Среди находок вирусов гриппа преобладает штамм А(H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный уже в 55 субъектах страны.

На сегодняшний день от гриппа и ОРВИ привито более 66,5 миллиона человек — это 45,5 процента населения России, добавили в надзорном ведомстве.

С 29 ноября в Элисте в Калмыкии из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ ввели карантин. Он предполагает, в частности, запрет на все массовые мероприятия среди учеников, а также приостановку занятий первого-девятого классов.