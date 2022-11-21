Россиянам позволят меньше платить за одну услугу

21.11.2022 | 14:23

Россиянам, уехавшим в отпуск или командировку, разрешат получить перерасчет платы за вывоз мусора. Постановление, которое позволит гражданам меньше платить за одну услугу, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Правительство закрепило возможность перерасчета платы за вывоз бытовых отходов для всех жителей многоквартирных домов, которые по каким-то причинам временно не пользуются этой услугой. Например, из-за отъезда в отпуск или командировку», - отмечается в сообщении. Изменения вступят в силу 1 марта 2023 года.

Нововведение коснется как жителей домов, где тарифы на вывоз мусора рассчитываются, исходя из числа прописанных, так и домов, где расчет зависит от площади жилых помещений. Чтобы оформить пересмотр платы за вывоз мусора, россиянам будет необходимо подать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие отсутствие дома более пяти дней, такие как туристические путевки или авиабилеты.

Ранее мусор в России предложили утилизировать по-новому - захоронение твердых коммунальных отходов захотели заменить на компостирование. В Российском экологическом операторе (РЭО) убеждены, что этот способ является менее вредным для планеты и одним из самых дешевых.