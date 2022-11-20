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В стране и мире

Ряду россиян напомнили о праве получить 16 тысяч рублей

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Старший преподаватель факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ имени Г.В. Плеханова Дарья Стюрина рассказала, кто из россиян обладает правом получить 16 тысяч рублей.

Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт рассказала, что почетные доноры России получат от государства 16 тысяч рублей в 2022 году. По ее словам, эта категория россиян имеет право на дополнительный выходной с сохранением зарплаты и бесплатное питание в день сдачи кровь.

Кроме того они могут уйти в оплачиваемый отпуск в любую дату, а также получить льготные путевки на санаторно-курортное лечение, ежегодные выплаты, внеочередное оказание медицинской помощи и преференции, указанные на региональном уровне.

Стюрина отметила, что региональным почетным донорам положены льготы в соответствии со статьей 186 Трудового кодекса и Федерального Закона №125. В частности, в Москве такие граждане могут получить бесплатный проезд и скидки на оплату ЖКХ и медицинских препаратов.

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Источник — lenta.ru
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