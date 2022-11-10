Названо число подверженных постоянному чтению тревожных новостей россиян

10.11.2022 | 11:43

Исследователи назвали число россиян, подверженных думскроллингу - болезненному погружению в новостную ленту и постоянному чтению тревожных новостей. Как следует из данных опроса, проведенного образовательной платформой Skillbox и командой исследований VK, результаты которого поступили в «Ленту.ру», от такой проблемы страдают 25 процентов жителей России.

«Четверть респондентов подвержены думскроллингу - болезненному погружению в новостную повестку. Каждый десятый опрошенный россиянин следит за новостями без остановки (10 процентов) или обновляет ленту хотя бы несколько раз в день (13 процентов)», - говорится в результатах опроса. Кроме того, исследователям стало известно, что две трети россиян не ограничивают себя в потреблении новостей и считают это ненужным.

«Каждый пятый испытывает чувство расстройства после беспорядочного обновления новостной ленты, а 16 процентов раздражаются и злятся», - также отметили исследователи. В то же время они установили, что часть россиян замечают положительный эффект от думскроллинга: 15 процентов ответили, что успокаиваются благодаря этому занятию, а 14 процентов ощущают, что начинают контролировать ситуацию.

Отмечается, что новостная повестка входит в топ-5 сфер жизни россиян, которые вызывают у них наибольшую тревогу. В этом списке новостная повестка (16 процентов) уступает только здоровью (23 процента) и вопросам финансов (17 процентов). На четвертом и пятом месте - семья (15 процентов) и карьера (7 процентов).

Чуть более половины россиян (55 процентов) знают как побороть тревогу. Из них 25 процентам россиян справиться с тревожными мыслями помогают компьютерные и настольные игры, сон (21 процент) и прогулки (20 процентов). Также чтобы отвлечься от тревоги россияне используют сериалы и фильмы (17 процентов), музыку и подкасты (15 процентов), книги (14 процентов), контакт с животными (13 процентов), вкусную еду (11 процентов), ручной труд (11 процентов) и секс (10 процентов). Реже - теплую ванну или массаж (8 процентов), спорт (7 процентов), консультации с психологом (7 процентов), шопинг (7 процентов).

В опросе приняли участие более 1200 граждан России по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.