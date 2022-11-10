В стране и мире

Названо число подверженных постоянному чтению тревожных новостей россиян

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Исследователи назвали число россиян, подверженных думскроллингу - болезненному погружению в новостную ленту и постоянному чтению тревожных новостей. Как следует из данных опроса, проведенного образовательной платформой Skillbox и командой исследований VK, результаты которого поступили в «Ленту.ру», от такой проблемы страдают 25 процентов жителей России.

«Четверть респондентов подвержены думскроллингу - болезненному погружению в новостную повестку. Каждый десятый опрошенный россиянин следит за новостями без остановки (10 процентов) или обновляет ленту хотя бы несколько раз в день (13 процентов)», - говорится в результатах опроса. Кроме того, исследователям стало известно, что две трети россиян не ограничивают себя в потреблении новостей и считают это ненужным.

«Каждый пятый испытывает чувство расстройства после беспорядочного обновления новостной ленты, а 16 процентов раздражаются и злятся», - также отметили исследователи. В то же время они установили, что часть россиян замечают положительный эффект от думскроллинга: 15 процентов ответили, что успокаиваются благодаря этому занятию, а 14 процентов ощущают, что начинают контролировать ситуацию.

Отмечается, что новостная повестка входит в топ-5 сфер жизни россиян, которые вызывают у них наибольшую тревогу. В этом списке новостная повестка (16 процентов) уступает только здоровью (23 процента) и вопросам финансов (17 процентов). На четвертом и пятом месте - семья (15 процентов) и карьера (7 процентов).

Чуть более половины россиян (55 процентов) знают как побороть тревогу. Из них 25 процентам россиян справиться с тревожными мыслями помогают компьютерные и настольные игры, сон (21 процент) и прогулки (20 процентов). Также чтобы отвлечься от тревоги россияне используют сериалы и фильмы (17 процентов), музыку и подкасты (15 процентов), книги (14 процентов), контакт с животными (13 процентов), вкусную еду (11 процентов), ручной труд (11 процентов) и секс (10 процентов). Реже - теплую ванну или массаж (8 процентов), спорт (7 процентов), консультации с психологом (7 процентов), шопинг (7 процентов).

В опросе приняли участие более 1200 граждан России по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте