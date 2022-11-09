В стране и мире

Дети мобилизованных россиян пожаловались на травлю в школе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Детей мобилизованных россиян травят в школах Читы другие ученики. Об этом рассказал депутат Заксобрания Роман Берг 9 ноября на заседании комитета по соцполитике, пишет «Чита.Ру».

«Уже идут звоночки о неравноправных отношениях к детям мобилизованных от других детей. Они видят, что нескольким детям из класса что-то дали бесплатно, а другим нет», - сообщил он и пояснил, что жалобы поступали на травлю среди детей 13-15 лет.

Сотрудница Министерства образования Забайкалья Ольга Васильева также отметила, что жалобы на буллинг поступали и в Минобрнауки. По ее словам, ведомство занимается решением этого вопроса, проводит родительские собрания и классные часы.

В конце октября в Красноярске россиянка обвинила учителей гимназии № 2 в травле ее дочери из-за цвета волос. В городском управлении образования «Ленте.ру» сообщили, что потребовали разъяснений от администрации школы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте